تقع الكثير من الحوادث المروعة على الطرق السريعة، وكثيرًا ما تكون متعلقًة بالشاحنات العملاقة، ما يجعلها أخطر وأكثر فتكاً، وعند مشاهدة صور هذا الحادث يجد المرء صعوبًة في تصديق أن السائق نجا دون التعرض لمكروه، بعد التعرض لهذا الحادث المروع.

وعلى الرغم من سقوط الشاحنة على الجزء الأمامي من السيارة، إلا أن سائق ال “بي ام دبليو 320” لم يعان سوى من إصابة طفيفة في يده.

وكانت شاحنة سكانيا تيبر الزرقاء، تحمل الصخور والركام، عندما انقلبت على طريق “A23” في بيكومب غرب ساسكس في بريطانيا في حوالي الساعة 9 صباحًا يوم أمس الجمعة واصطدمت بسيارة BMW وسدت الطريق.

تم إغلاق الطريق مدة 3 ساعات، بينما تعاملت الشرطة مع الحادث، حيث تم استدعاء رافعة لرفع الشاحنة المقلوبة كما تم فحص الطريق قبل إعادة فتحه في منتصف النهار.

وتم نقل سائق السيارة الـ “بي ام دبليو” البالغ من العمر 26 عامًا من برايتون إلى مستشفى مقاطعة ساسكس الملكية.

وبأعجوبة أخرى لم يصب سائق الشاحنة البالغ من العمر 45 عامًا من بيكسهيل شرق ساسكس بأي مكروه هو الآخر.