نفدت كل الكميات المطروحة للبيع من فستان ابنة الرئيس الأمريكي «إيفانكا ترامب»، والذي ارتدته عند وصولها العاصمة الرياض برفقة والدها في زيارته للمملكة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مبيعات الفستان ذو اللون الأسود والمزين بأوراق الشجر الملونة، نفدت بشكل كامل من المتجر الإلكتروني الذي عرضه وهو Cédric Charlier، بعد ساعة تقريبا من وصول «إيفانكا» للرياض، بعد أن تداولت وكالات الأنباء صورا لها وهي ترتديه مرتدية منذ وصولها المطار ظهر اليوم السبت.



ويعود تصميم الفستان إلى أزياء صيف وربيع 2017، وعرض بسعر يصل لنحو 1490 دولارا أي ما يعادل 5600 ريال.



وحظيت إطلالة «إيفانكا» باهتمام كبير من قبل وسائل إعلام عالمية ومحلية، فيما لم تخل تعليقات مغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من التغني بإطلالتها الجاذبة، وقول الشعر فيها بطريقة لم تخل من الطرافة، ولا سيما في طريقة شربها للقهوة وتفاعلها مع العادات والتقاليد السعودية.



xzوقالت وسائل إعلام أمريكية إن مبيعات الفستان ذو اللون الأسود والمزين بأوراق الشجر الملونة، نفدت بشكل كامل من المتجر الإلكتروني الذي عرضه وهو Cédric Charlier، بعد ساعة تقريبا من وصول «إيفانكا» للرياض، بعد أن تداولت وكالات الأنباء صورا لها وهي ترتديه مرتدية منذ وصولها المطار ظهر اليوم السبت.



ويعود تصميم الفستان إلى أزياء صيف وربيع 2017، وعرض بسعر يصل لنحو 1490 دولارا أي ما يعادل 5600 ريال.

وحظيت إطلالة «إيفانكا» باهتمام كبير من قبل وسائل إعلام عالمية ومحلية، فيما لم تخل تعليقات مغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من التغني بإطلالتها الجاذبة، وقول الشعر فيها بطريقة لم تخل من الطرافة، ولا سيما في طريقة شربها للقهوة وتفاعلها مع العادات والتقاليد السعودية.



