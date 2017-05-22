أفادت الشرطة جنوبي الهند بأن امرأة (24 عاما) قطعت العضو الذكري لرجل دين هندوسي حاول اغتصابها، والتي تقول إنها تعرضت لاعتداءات جنسية منه خلال السنوات الثماني الماضية.



وقال سبارغان كومار، وهو ضابط شرطة في ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا، إن المرأة فرت من منزلها بعد الحادث الذي وقع ليل الجمعة واتصلت بالشرطة.

وأضاف أن المهاجم المزعوم، غانغيشاناندا ثيرثابادا البالغ من العمر 54 عاما والذي يدعي أنه معالج روحاني، في حالة مستقرة بعد خضوعه لجراحة.

وقال بينارايي فيجايان، رئيس وزراء الولاية، للصحفيين السبت إنها "كانت امرأة شجاعة جدا لقيامها بمثل هذا العمل."

يشار إلى أن جرائم العنف ضد المرأة تتزايد في الهند بالرغم من القوانين الصارمة التي سنتها وفرضتها الحكومة.