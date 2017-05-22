مقابل 110.5 مليون دولار بأحد المزادات في نيويورك، لتتمكن ابنة المشتري الأول للوحة الذي حصل عليها مقابل 19 ألف دولار في عام 1984 من جني ثروة كبيرة.

من جانبها قالت دار "سوذبي" للمزادات، إن سعر بيع اللوحة المسماة "Untitled" والتي تم رسمها عام 1982 يعد سعراً قياسياً بالنسبة لفنان أمريكي.

وتم شراء اللوحة من قبل جامع التحف ورجل الأعمال الياباني "يوساكو مايزاوا" بعد منافسة لم تستمر أكثر من 10 دقائق. وسوف تعرض في متحفه بمدينة تشيبا اليابانية.

وبعد بيعها بذلك السعر، حققت لوحة "باسكيات" التي تعكس وجهاً على شكل جمجمة ثاني أعلى سعر على الإطلاق لعمل فني معاصر، وسادس أعلى سعر لأي عمل فني تم بيعه في مزاد.