شغب جماهير كرة القدم ظاهرة مزعجة للسلطات الأمنية في أية دولة تستضيف حدثا كرويا هاما، لكن يبدو أن روسيا التي تستضيف كأس العالم 2018 وجدت الحل، وهو عبارة عن روبوت قادر على تحديد أية مشكلة والتعامل معها.

الروبوت الروسي الذي سمي AlanTim صمم للاستجابة إلى مخاوف كثيرة من شغب الجماهير الروسية خلال المناسبة العالمية القريبة.

وثارت هذه المخاوف بعد أعمال الشغب التي قام بها مشجعون روس في بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2016، واستهدفوا خلالها بشكل خاص المشجعين الإنكليز.

وللتعامل مع هذه المشكلة في المستقبل، قام مصممون في معهد موسكو للتكنولوجيا بابتكار الروبوت الذي يبلغ طوله 120 سنتيمترا بهدف طمأنة الجماهير التي ستحضر مباريات المونديال في روسيا العام المقبل.

وقال موقع ديلي ميل البريطاني إن هذا الروبوت قادر على قراءة العواطف الإنسانية، فإذا شعر بوجود خطر اندلاع أعمال عنف، سيحاول بإنكليزية يتحدثها بطلاقة اتباع الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المشكلة.

وإذا فشل التفاوض، سوف يبلغ الروبوت الشرطة على الفور لتتعامل مع الخطر بطريقتها الخاصة.

ونشرت الشركة المصنعة مقطع فيديو ترويجيا للروبوت يتحدث فيه قائلا إنه قرأ على الإنترنت أن بعض الجماهير الإنكليزية تخشى زيارة روسيا، ليضيف متوجها إليهم "لا يجب أن تقلقوا أبدا. سأعمل شخصيا على حمايتكم".