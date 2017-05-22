حقيبة بسيطة مربعة الشكل وبيضاء اللون وضع فيها رواد سفينة الفضاء أبولو ـ 11 أول عينة من مواد من القمر، خلال رحلتهم إلى هناك عام 1969 ربما يصل سعرها إلى 4 ملايين دولار في مزاد تقيمه دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في يوليو المقبل.

وتوجد في الحقيبة، التي استخدمها نيل أرمسترونغ أول من نزل على سطح القمر، آثار من التراب على هذا السطح أخذت خلال رحلة أبولو ـ 11. واستخدمت الحقيبة لحمل حجارة وأتربة من منطقة على سطح القمر معروفة باسم بحر الهدوء.

وقال جيم هول مدير المعارض والتحف في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) انه من المقرر عقد المزاد يوم 20 يوليو المقبل في الذكرى الثامنة والأربعين لهبوط سفينة الفضاء أبولو ـ 11 على القمر.

وكانت أبولو ـ 11 بدأت رحلتها في 16 يوليو 1969 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء. وبعد أربعة أيام هبط أرمسترونغ برفقة إدوين ألدرين على سطح القمر. وفي إطار المهمة جمعا عينات من القمر.

وبعد مضي 22 ساعة على سطح القمر بدأ أرمسترونغ وألدرين رحلة العودة إلى الأرض التي انتهت في يوم 24 يوليو.

وذكرت دار سوذبيز للمزادات في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني أنها تتوقع بيع الحقيبة بمبلغ يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار.