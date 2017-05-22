أعيدت قطعة فنية تاريخية إلى كاتدرائية كولونيا غرب ألمانيا، بعد اختفائها بسبعين عاماً، حيث كانت قد فقدت إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت إدارة الكاتدرائية الشهيرة إن القطعة الفنية هي رأس تمثال لجندي روماني كان مثبتاً على بوابة ميشائيل بالكاتدرائية، وقامت خبيرة أميركية بالأعمال الفنية بتسليمها إلى السلطات، أول من أمس.

وكان جندي أميركي شاب استخرج الرأس الذي فصل عن التمثال ووقع من ارتفاع سبعة أمتار دون أن يتضرر من حطام المبنى عام 1945 وحمله معه إلى واشنطن. وبعد وفاة الجندي وجد ابنه رأس التمثال داخل خزانة مغلقة.

وقال مسؤول الإنشاءات بالكاتدرائية بيتر فيسنيش: «من حسن الحظ أن الشاب تذكر أن والده أطلعه على رأس التمثال وقصته».