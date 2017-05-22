كثيرون يحلمون بأجواء تشبه حفلات الزفاف لأميرات وأمراء ديزني، ونجح بعضهم في تحقيق هذه الرغبة وتنظيم حفلات زفافهم في "ديزني لاند" نفسها، وأنفقوا مبالغ كبيرة، وخرجوا بعدها بمستويات رضى متفاوتة عن الحفل، بعضهم اعتبر الأمر يستحق، فيما شعر آخرون أن الحفل لم يتم تنظيمه كما ينبغي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".



لكن كم تبلغ تكاليف حفل كهذا؟



تقوم "ديزني" بتنظيم حفلات الزفاف من خلال فرع خاص بالشركة، يحمل اسم Disney''s Fairy Tale Weddings، وبلغ عددها نحو 4000 حفلة في السنة الماضية، بمعدل 11 حفلاً كل يوم بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".



تتفاوت تكاليف تلك الحفلات بشكل كبير؛ بالنسبة لأربعة مدعوين يمكن أن يبدأ السعر من 2500 دولار إلى 4500 دولار.



أما الذي يريدون دعوة عدد يصل إلى 18 ضيفاً، فيراوح السعر بين خمسة آلاف دولار إلى تسعة آلاف دولار.



ولدعوة عدد أكبر، فإن الحد الأدنى للأسعار يبلغ 12500 دولار.



أما الخيار الأكثر ترفاً فيتمثل بدعوة 300 ضيف لحفلة أمام قلعة سندريلا، وذلك بعد وقت إغلاق المتنزه، والحد الأدنى لتكاليف حفل كهذا يبلغ 180 ألف دولار.



ويستطيع العروسان أن يركبا في عربة سندريلا بتكلفة 2950 دولاراً، وإذا أرادا أن يستقبلهما الكابتن جاك سبارو، فإن التكلفة تراوح بين 5 آلاف إلى 6500 دولار.