أعلن المدير التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي إطلاق خدمة جديدة لمساعدة الملايين حول العالم على إيجاد الوظائف المناسبة.

وقال خلال مؤتمر المطورين I/O السنوي إن خدمة Google for Jobs التي ستنطلق قريبا ستتيح الوصول إلى إعلانات الوظائف مباشرة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مواقع التوظيف.

وأوضح موقع فوربس أن المستخدم سيقوم بتحديد الوظيفة المطلوبة بكتابة معلومات أساسية عنها في محرك البحث، مثل سنوات الخبرة والراتب المطلوب والمسافة من محل الإقامة، وعما إذا كان يرغب في وظيفة بدوام جزئي أم كلي.

والخدمة الجديدة من غوغل هي نتاج تعاون بين غوغل ومواقع وشركات تقدم خدمات توظيف مثل فيسبوك ولينكد إن وكارير بيلدر وغيرها.

وقال فوربس إن هناك مشكلة تواجه الباحثين عن عمل والشركات على حد سواء في الولايات المتحدة، وهي أن حوالي 46 في المئة من أصحاب الأعمال لا يجدون الموظفين لشغل الأماكن الشاغرة، في حين يوجد ملايين الأشخاص يبحثون عن وظائف.