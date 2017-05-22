أزالت مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الجمعة تمثال الجنرال روبرت لي الذي يعتبر رابع معلم كونفدرالي يتم إنزاله في المدينة بعد تصويت مجلسها في 2015 على إزالة أربعة معالم، إثر سنوات من النقاش المحتدم والدعاوى القضائية.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" إن السلطات أزالت التمثال وسط حضور كبير للمواطنين الذي صفقوا وتبادلوا التهاني بالمناسبة.

وكانت مدينة نيو أورلينز قد أزالت الأربعاء تمثالا للجنرال الكونفدرالي بوروغارد، وهو ثالث معلم كونفدرالي يتم إنزاله في المدينة.

وقبلها بأسبوع، أنزلت السلطات المحلية تمثال رئيس الكونفدرالية السابق جيفرسون ديفس.

وصرح مجلس المدينة أنه قد يتم نقل التمثال إلى متحف أو مكان آخر "ملائم لسياقه التاريخي".

وتجنبا لأي تهديد محتمل للسلامة العامة في المدينة، جعلت السلطات توقيت عمليات إزالة التماثيل سرية، وعملت بوجود عدد من أفراد الشرطة.