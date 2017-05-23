حقق مقطع فيديو لحفل زفاف انتهى بشكل محرج للغاية، أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة خلال ساعات من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن «تقيأت» الكاهنة التي كانت تقف في مواجهة العروسين فجأة في لحظات رومانسية أثناء تقديم النذور بين العروسين.

نشر موقع «ميرور» مقطع فيديو يظهر فيه عروسان أثناء حفل زفافهما، ويقدم كل منهما النذور للآخر في لحظات رومانسية، ولكن فجأة شعرت «الكاهنة» التي كانت مريضة على ما يبدو بالغثيان، ورغم محاولتها للسيطرة على التقيؤ ولكنها في النهاية استسلمت وتقيأت أثناء كلمة العروس، بعد أن أخذت جانبًا بعيدًا عن العروسين.

وقد أصيب الضيوف بالصدمة، بينما نظر العروسان إلى بعضهما البعض في حالة دهشة، بعد أن أخذ حفل الزفاف منعطفًا آخر، فيما ظهر على وصيفة العروس حالة من الانزعاج وذهبت لتساعد الكاهنة، وواصلت العروس تقديم النذور لزوجها وسط حالة من الارتباك.