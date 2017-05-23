أثار الحارس الشخصي لرئيس كوريا الجنوبية الجديد، موون جاي-إن، ضجة واسعة على الإنترنت أخيراً، بسبب إطلالته التي أسرت قلوب الكثيرات، وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المغردات كن يعربن ببالغ الصراحة عن إعجابهن بعينيه الجذابتين وفكه المربع المشدود، عندما تدخل مكتب الرئيس ليعلن عن آسفه لإبلاغهن أن تشوي يونغ-جاي، ضابط الأمن في القوات الخاصة لكوريا الجنوبية الذي يتولى حماية الرئيس، متزوج ولديه طفلتان.

وتبدو مهمة تشوي يونغ-جاي كحارس شخصي للرئيس قد تعقدت الآن بفضل وسامته، وأصبحت مهمته أكثر صعوبة مع كتيبة المعجبات الجديدة على شبكة الإنترنت.

وقد أسر تشوي يونغ-جاي، القلوب بمظهره الوسيم. فغردت إحدى المعجبات وتدعى، يولين كوانغ: «يبدو مثل فتى رومانسي جاد بفكه المربع». وأفادت معجبة أخرى تدعى، أريكا هايدوالد: «إعجاب الفتيات بالحارس الشخصي لرئيس كوريا الجنوبية الجديد يبدو في أوجه على تويتر، وأنا له بالمرصاد».

واستناداً إلى صحيفة «كوريا تايمز»، فإن الرئيس الجديد قد يكون وضع عن عمد «موظفين وسيمين» ضمن فريقه، في سبيل إظهار الإدارة الجديدة بمظهر جذاب وآسر للقلوب. ويعرف عن تشوي يونغ جاي أنه ضابط ضمن وحدة النخبة على الجبهة الأمامية للبلاد مع كوريا الشمالية.