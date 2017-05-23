حظي قرار بمنع التدخين في كافة الأماكن العامة بالفلبين، يترحيب واسع من نشطاء، بينما يحاول مدخنون التأقلم مع الوضع الجديد أو الإقلاع عن عاداتهم السيئة.

ووقع رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، خلال الأسبوع الحالي، قرارا تنفيذيا يفرض قيود عدة على التدخين تشمل منع التدخين في كل الأماكن العامة، ويحصر الظاهرة في أماكن محددة.

ومن ناحيته، قال معهد الفلبين للتبغ، إنه يدعم القرار الذي أصدره الرئيس، مؤكدا سعيه إلى تحقيق أهداف صحية، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتعثر صدور القرار منذ العام الماضي، بسبب المعارضة التي أبدتها شركات صناعة السجائر في الفلبين، جراء تخوفها من تراجع مبيعاتها بسبب القيود.

وتراجعت أسهم مجموعة "إل تي غروب"، أبرز مصنعي السجائر في البلاد، بـ4.4 في المئة، عقب صدور القرار، وهو أدنى مستوى لها في غضون شهر.

ويدخل القرار التنفيذي للرئيس الفلبيني، حيز التنفيذ، بعد مضي ستين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية للبلاد.

وأشاد ماريكار لامبين، المدير التنفيذي لحملة التدخين والصحة في الفلبين، بالقرار واصفا إياه بالتاريخي، وقال إنه يؤكد الحاجة إلى حماية الناس من التدخين السلبي.