أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي رسمياً اليوم انضمام أول شرطي آلي ذكي في العالم إلى صفوف كوادرها، ويبلغ طوله 170 سنتمتر ووزنه 100 كيلوغرام؛ ومزوّد بنظام ذكاءٍ اصطناعي وجهاز كشفٍ للمشاعر وحركة الأجسام مما يكسبه قدرة التعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد يصل حتى 1,5 متر تماماً مثل رجل الشرطة البشري. ويمكن لهذا الشرطي أيضاً رصد تعابير السعادة والحزن والابتسام على وجوه الناس، كما بمقدوره تغيير تعابيره وطريقة تحيّته لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي خلال تقديم الشرطي الذكي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسك" اليون أنه أثناء قيام الشرطي الذكي بالدوريات في شوارع المدينة، يمكنه تسخير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف على الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو مباشرة إلى مركز التحكم في شرطة دبي.

وأضاف "يعتبر الشرطي الآلي أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي؛ إذ تم تصميمه خصيصاً لتقديم يد العون للناس في مراكز التسوق والشوارع، كما سيساعد على مكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمان في المدينة وتعزيز سعادة الناس. ويمثل تشغيل أول شرطي آلي ذكي إنجازاً مهماً في الإمارة دبي بشكل عام وخطوة للأمام نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً على صعيد تبنّي تقنيات المدن الذكية".

وقدم الشرطي الآلي التحية للضيوف أثناء افتتاح المعرض من قبل نائب رئيس الشرطة والأمن العام الفريق ضاحي خلفان تميم ومن المقرر أن يقوم بدوريات تجريبيّة في قاعات معرض "جيسيك 2017" حتى مساء الثلاثاء، ثم سيباشر جولاته الاعتياديّة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المدينة.

