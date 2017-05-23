أصبح طفل ياباني موهوب موسيقياً لا يتجاوز السادسة من العمر، أصغر "دي جي" في العالم، بعدما قدم عرضاً مدهشاً في مطعم لوبار بمدينة أوساكا اليابانية.

حصل إيتسوكي موريتا (6 أعوام) على لقب أصغر "دي جي" في العالم، ودخل بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية. وكان ايتسوكي قد حقق هذا الرقم القياسي من خلال أدائه الموسيقي أمام حشد من البالغين والأطفال لأكثر من ساعة.

وقال إيتسوكي بعد دخوله سجل غينيس: "أنا سعيد جداً بما أفعله، أحب الموسيقى وأبرع فيها. لقد تلقيت تشجيعاً كبيراً من الجميع".

وذكرت والدة إيتسوكي بأن طفلها طالما حلم بأن يحقق رقماً قياسياً عالمياً، وأنه تمكن من ذلك بسبب شغفه الشديد بالموسيقى.

ويذكر بأن إيتسوكي تعلم العزف على الطبول على يد إحدى صديقات والدته، ويتمتع بمقدرة على عزف مزيج من موسيقى الديسكو و الروك، وفقاً لما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.