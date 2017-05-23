يعد حب العمل أحد أهم الشروط للنجاح فيه، وسمعنا كثيراً عن أشخاص كانوا يشغلون وظائف مرموقة، وتركوها بشكل مفاجىء بسبب عدم حبهم لها وغياب الحافز لديهم على متابعة العمل فيها.

ويقدم موقع أودي للغرائب، أبرز 8 قصص لأشخاص تركوا مهنتهم الأصلية وانتقلوا للعمل في مهن أخرى.

1- محامي مليونير ينتقل للعمل في السيرك

ترك غاري ستوكر (30 عاماً) وهو خريج جامعة أكسفورد عمله في مجال المحاماة الذي كان يدر عليه الملايين، وانتقل للعمل مع سيرك متنقل، كقذيفة مدفع بشرية عام 2012، أما عن سبب هذ التحول الجذري في حياته، فيعود إلى عدم رغبته بسيطرة المال على حياته على حد قوله.

2- راهب بتحول إلى مقلد "إلفيس بريسلي"

في عام 2012 قرر أندي كيلسو (64 عاماً) أن يترك عمله كراهب في الكنيسة، لينتقل إلى العمل في الغناء وتقليد "ألفيس بريسلي" في النوادي الليلية والحانات، وادعى بأنها تلقى أوامر إلهية للقيام بذلك.

3- عارضة إسبانية تتحول إلى راهبة

بعد الشهرة الكبيرة التي حازت عليها أولالا أوليفاروس في إسبانيا كعارضة أزياء، شاركت في العديد من الأفلام وانتشرت صورها في اللوحات الإعلانية في عموم البلاد، قررت عام 2010 التخلي عن كل ذلك والعمل كراهبة، وذلك بعد زيارتها لأحد المزارات المقدسة في البرتغال.

4- مهندسة تترك عملها لتصمم الدمى

أمضت جوين (36 عاماً) الأعوام الـ 18 الماضية في العمل كمهندسة عمليات لصالح شركة تبريد، وكانت تستغل أوقات فراغها لصناعة الدمى، وفي عام 2014 قررت التفرغ التام لتصميم الدمى وبناء عملها التجاري الخاص في هذا المجال.

5- خريج جامعي يتحول لمليونير من ألعاب الفيديو

لم يكن جوزيف غاريت يتوقع عندما تخرج من الجامعة أن يجمع ثروة من الجلوس وراء شاشة الكمبيوتر وممارسة ألعاب الفيديو، وتحولت قناته على يوتيوب بين عشية وضحاها إلى واحدة من بين أكثر 10 قنوات متابعة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، من خلال رفع مقاطع فيديو لنفسه وهو يمارس ألعاب الفيديو.

6- فتاة "الآميش" التي تحولت إلى عارضة

تخلت كيت ستولتز (23 عاماً) عن حياتها القاسية في مجتمع الأميش، وهي طائفة دينية متشددة يعيش أفرادها على الزهد والبساطة في العيش، بعيداً عن مظاهر التكنلوجيا الحديثة، وظهرت في برنامج تلفزيون الواقع "بريكنغ ذا أميش"عام 2012 وتحولت فيما بعد إلى عارضة أزياء في نيويورك.

7- مصممة أزياء تتحول إلى راهبة بوذية

تركت تينغ تيان (24 عاماً) كل مظاهر الترف والبذخ التي كانت تعيشها كمصممة أزياء في الصين، لتصبح راهبة في أحد المعابد البوذية، وحلقت شعرها وارتدت ملابس الرهبان، بعد أن كانت ترتدي أحدث صيحات الموضة والأزياء.

8- لاعب كرة قدم محترف يتحول إلى راهب

عندما كان التشيلي تشيس هيلغنبريك يلعب كرة القدم، كان يتردد على دور العبادة لتلبية احتياجاته الروحية، ولم يكمل مشواره في لعب الكرة واعتزل بشكل مبكر في عمر 26 عاماً ليدخل مدرسة الرهبان في جامعة سانت ماري بولاية ماريلاند الامريكية.