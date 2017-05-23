نجح مهندسون يابانيون في تطوير أول سيارة طائرة تحمل اسم "سكاي درايف"؛ على أن يتم تصنيعها مع مطلع 2020، ومن المقرر أن تقوم الطائرة الفريدة بإشعال شعلة دورة الألعاب الأوليمبية المزمع إقامتها في اليابان عام 2020.

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، يمكن للسيارة الطائرة -التي يصل طولها إلى 2.90 متر وعرضها 1.30 متر- الطيران لمسافة 100 كيلومتر/ساعة على ارتفاع 10 أمتار، إلى جانب إمكانية السير على ثلاث عجلات لمسافة 150كم/ساعة وبها كابينة واحدة.

وصرّح المهندس تساوبازا ناكامورا، المسؤول الفني لشركة "كاتيافوتور" للصناعات الهندسية -المشرفة على تصنيع السيارة والتي أُنشئت في عام 2012- بأن أول نموذج لهذه الطائرة من المُنتظر أن يرى النور مع مطلع 2018؛ حيث حصلت على دعم مالي قدره 42.5 مليون ين ياباني (345 ألف يورو) على مدار الثلاث سنوات القادمة، من 15 شركة تابعة لمجموعة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات.

وأضاف أن الشركة تستهدف أن تتمكن -بحلول عام 2050- من توفير عالم يستطيع التحليق في السماء بواسطة السيارات الطائرة هرباً من الازدحام المروري.