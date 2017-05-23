نالت النجمة الأميركية بيونسيه 5 جوائز خلال حفل «Billboard Music Awards» العالمي، الذي أقيم مساء الأحد في ولاية لاس فيغاس الأميركية.

وحصدت جائزة أفضل مغنية في عام 2017، وأفضل ألبوم غنائي بموسيقى الـR&B، وأفضل جولة غنائية لفنان حول العالم، وأفضل جولة غنائية حول العالم بموسيقى الـR&B، وأفضل مغنية بموسيقى الـ R&B.

كذلك أثبت مغني الراب الكندي درايك تفوقه مجددا في عالم الموسيقى بانتزاعه عددا قياسيا من الجوائز بلغ 13 في نفس الحفل وانتزع المغني الكندي 13 جائزة من جوائز «بيلبورد ميوزيك أواردز»، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان من نصيب المغنية البريطانية أديل مع 12 جائزة. وتفوق درايك بفضل أغان مثل «وان دانس» و«هوتلاين بلينغ» و«فايك لوف».

وقال المغني لدى اعتلائه المنصة «الحياة تشبه ورق المرحاض، فإما أن تكون داخل اللفافة، أو..» قبل أن تحجب محطة «ايه بي سي» باقي جملته.