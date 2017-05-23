أسبوعان من عدم الحركة وقلة النشاط يمكن أن يفاقما من خطر إصابة الأشخاص الأصحاء بأمراض مزمنة، بل تعرضهم للوفاة المبكرة، وفقا لتحذيرات ساقتها دراسة جديدة.

فقد أدت الوظائف المكتبية وإدمان مشاهدة التلفزيون إلى ارتفاع معدلات الخمول في جميع أنحاء العالم، ما أسهم في زيادة الإصابة بالسمنة المفرطة، والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد منا يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على اللياقة والصحة من خلال ممارسة الرياضة بعد العمل، والمشي بدلا من استخدام المترو، وتناول الطعام الصحي. إلا أن الخبراء يحذرون من أن تلك الجهود لا جدوى منها، ما لم تتم المداومة عليها طوال الوقت، حتى أثناء العطلات.

هذا، وأظهرت نتائج الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة «ليفربول» أن 14 يوما فقط من الاسترخاء والكسل على الشاطئ تؤثر على كتلة العضلات وينتج عنها تغيرات أيضية تؤثر بشكل كبير على صحة القلب. وشملت الدراسة 28 شخصا يتمتعون بصحة جيدة ونشاط جيد، مع متوسط عمر 25 سنة.

وارتدى جميع المشاركين شارة استشعار لقياس نشاطهم البدني، والتزموا بنظام غذائي موحد لضمان عدم إضافة أي متغيرات على وجباتهم الغذائية طوال فترة الاختبار.

كما خضع جميع المشاركين لفحوص صحية شاملة، لتحديد كمية الدهون والكتلة العضلية في أجسامهم، وقدرتهم على ممارسة الرياضة، ومدى لياقتهم البدنية.