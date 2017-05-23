

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز "سكر الحليب" في الأمعاء الدقيقة، مشيرة إلى أن اللاكتوز لا يوجد في منتجات الحليب فقط، كالحليب والجبن والزبادي، بل أيضا في الشوكولاتة والعرقسوس والتوابل.

وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أنه يتعين على الأشخاص، الذي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستهاجمهم أعراضه فور تناول هذه الأطعمة.

وتتمثل أعراض عدم تحمل اللاكتوز في تقلصات المعدة والغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الصداع والدوار.

لذا ينبغي استشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة المحتوية على سكر الحليب وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة به من أجل إيجاد بدائل مناسبة لهذه الأطعمة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية.