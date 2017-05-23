

وجد باحثون من جامعة كلية لندن وجود علاقة بين فقدان الشهية وتصفح موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي.



وأكد الباحثون أن مستخدمي الموقع من الشباب أكثر عرضة للشعور بالسمنة ويحاولون دائما انقاص وزنهم، حتى لو كان وزنهم طبيعيا.

وقد أثبت العلماء أن تصفح موقع "انستغرام" يضر بالحالة النفسية لدى الشباب. ويعود ذلك إلى كثرة الصور لأشخاص يمتلكون أجساما مثالية، ولصور الوجبات الغذائية، مما يؤدي إلى شعور المستخدم بعد الرضا والكفاية وفقدان الثقة بالنفس، كما أصبح لدى بعض المستخدمين هاجس فقدان الوزن، وغالبا ما تؤدي أيضا إلى فقدان الشهية واضطرابات في النوم.

وقد أجرى الخبراء دراسة على 680 إمرأة، حيث كانوا يتمتعون بوزن طبيعي، وقيموا أعراض فقدان الشهية لديهم وتم طرح عليهم سؤال أي من المنصات الإجتماعية يتصفحونها في أغلب الأحيان. وتبين أن مستخدمي "انستغرام" لديهم مشكل في تقبل مظهرهم الخارجي، وعدم تقبل أنفسهم، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك" الروسية