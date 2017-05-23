أكد علماء إيرلنديون أن تناول منتجات الألبان في سن الشيخوخة يقي من هشاشة العظام وآلام الفخذ والعمود الفقري.

توصل العلماء لتلك النتائج بعد دراسات استمرت 4 سنوات، قاموا خلالها بدراسة الحالة الصحية ومستويات الأملاح المعدنية وكثافة العظام لأكثر من 4000 متطوع زادت أعمارهم عن 60 عاما.

وأظهرت نتائج الدراسات أن النساء اللواتي واظبن على تناول اللبن الرائب ومشتقات الحليب لمرة واحدة في اليوم، قلت لديهن معدلات الإصابة بهشاشة العظام بمقدار 3-4% مقارنة باللواتي كن يتناولن تلك المنتجات بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.

أما بالنسبة للرجال، فأظهرت النتائج أن اللذين واظبوا على تناول الألبان ومشتقات الحليب تمتعوا بعظام أكثر كثافة منها لدى الذين لا يحبون تلك المنتجات، ومعدل كسور الحوض وعظم الفخذ وآلام العمود الفقري لديهم كانت أقل بـ9.5%.



وأوضح الخبراء أنهم أخذوا بالحسبان أثناء الدراسات كثيرا من العوامل التي تؤثر على كثافة العظام عند الجنسين، كمؤشرات كتلة الجسم، ومستوى النشاط البدني، وعمل الكلى ومعدلات استهلاك منتجات الحليب والأجبان والأسماك والمصادر الغذائية الغنية بفيتامين D.