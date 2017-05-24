في مشهد بدا رومانسيا ومؤثرا في آن، وداخل إحدى غرف مستشفى سبرينغ هيل بروشديل البريطانية، نظمت مراسم زواج رجل يعاني مرض سرطان الأمعاء، وينتظر الموت في أي لحظة، على حبيبته.

وتبدلت أحلام الزوجين راي كيرشاو (63 عاما) وتراسي بروكس (45 عاما)، اللذين كان يخططان لحفل زواجهما في تينيريفي، بجزر الكناري، العام المقبل، قبل أن يضطرا إلى تغيير خططهما، حين تم تشخيص مرض كيرشاو بالسرطان في مارس الماضي.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن الأطباء أن كيرشاو يعاني من سرطان الأمعاء، في مرحلة متقدمة، ولم يتبق له سوى "أيام معدودة"، مما دفع الزوجين للإسراع بإتمام مراسم الزواج.

وقام متبرعون بدعم الحفل بإرسال الورود، ودفع تكاليف الملابس والسيارة وكعكة الزفاف.