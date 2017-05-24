بالنظر إلى العملات العالمية المختلفة، يلاحظ أن شكل كتابتها بالإنجليزية يشبه أسمائها، على سبيل المثال، يرمز للعملة الموحدة "اليورو" بالحرف الأول من الكلمة نفسها، ولكن الدولار الأمريكي يرمز له بعلامة تميزه عن بقية عملات العالم وهي "$"، وكلمة "دولار" بالإنجليزية ليس بها أي حرف "إس".



أطلقت نظريات كثيرة في هذا الأمر، ولكن أقربها للصحة كان تفسير مكتب النقش والطباعة بالولايات المتحدة حيث ترجع علامة الدولار إلى عملة "البيزو الإسباني" التي كانت تقبل كعملة في المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر.



ظهرت مخطوطات مكتوبة باليد ترجع إلى هذا الزمن تشير إلى أن كلمة "بيزو" هي اختصار لـ" peso de ocho reales" أي "قطعة الثمانية" واختصرت بالحرفين "PS".



واستخدم الرمز المذكور في المعاملات التجارية بين الدول، ثم كتبت المخطوطات بحرف "إس" اعلى حرف "بي"، ثم حذف حرف "بي" وتم التعويض عنه بالخط التقاطعي، وظهرت علامة "$" لأول مرة بعد عام 1800 واستخدمت على إصدار أول دولار ورقي عام 1875