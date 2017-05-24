حول رجل بريطاني قاربه المطاطي إلى وسيلة للنقل لاستخدامها في الذهاب إلى عمله عبر نهر التايمز، بعدما ضاق ذرعاً بازدحام وسائل المواصلات العامة في مدينة لندن.

يغادر جورج بولارد (28 عاماً) منزله في منطقة لايمهاوس شرقي لندن، إلى عمله في شركة "أي جي أو أدفينتشرز" في الصباح على متن قاربه المطاطي عبر نهر التايمز.

وقد قرر السيد بولارد أن يستخدم قاربه بعدما شعر بالضيق من استخدام وسائل المواصلات العامة المكتظة في ساعات الذروة وخاصة مترو الأنفاق.

وقال السيد بولارد: " يمثل نهر التايمز رئة يتنفس منها سكان مدينة لندن. إن تجربة السفر بالقارب عبر نهر التايمز تجربة رائعة فالهواء منعش في الصباح والرحلة شيقة"

وعلى الرغم من أن السيد بولارد يقطع مسافة تبلغ عشرة أميال وتستغرق رحلته بالقارب ساعة ونصف، إلا أنه سعيد بطريقة تنقله إلى عمله ولا ينوي التخلي عنها، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.