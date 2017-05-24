أقدم رجل بريطاني على قص أنفه، باستخدام سكين مطبخ وتشويه أجزاء أخرى من جسده، بعد أن تناول مادة مخدرة أثارت جدلاً كبيرة في الآونة الأخيرة.

وتم استدعاء الشرطة إلى عنوان في مدينة برمنغهام، حيث تم العثور على رجل يصرخ من شدة الألم، والدم ينزف من وجهه وأنحاء أخرى من جسده، في أعقاب تناوله مادة "مامبا السوداء" التي تترك مستخدمها في حالة تشبه الغيبوبة، وغير قادر على السيطرة على أفعاله.

وواجهت الشرطة صعوبة في السيطرة على الرجل، واحتاج الأمر لأكثر من 30 دقيقة، أثناء محاولة إيقاف الدم المتدفق من وجهه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وألقي الضوء على القصة التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعد تكريم رجال الشرطة الذين ساعدوا على إنقاذ حياة الرجل، حيث كان توماس ووكر وزميله أول الواصلين إلى موقع الحادثة، لمساعدة الرجل، كما انضم إليهما كل من الرقيب جوناثان راتبيري ولويس ويليامز وكلو مورغان وهاري ماثارو، وساعدوا بحمل المصاب إلى سيارة الإسعاف المنتظرة أسفل المبنى.

وقال المفتش في شرطة برمنغهام مات مينتون: "أعتقد أن تصرف ضباط الشرطة ساعد على إنقاذ حياة الرجل. وتعاملوا بطريقة جيدة مع المصاب الذي كان قد شوه نفسه، وواجههم بطريقة عدوانية".

وأضاف مينتون: "كان على الضباط التعامل مع كل ذلك، وفي نفس الوقت محاولة تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن الصعب تخيل التحديات التي واجهها أول من وصلوا للمساعدة، لقد قاموا بعمل غاية في الروعة".ؤ