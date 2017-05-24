وقف نجوم مهرجان «كان» أمس دقيقة صمت حدادا تضامنا مع ضحايا مدينة مانشستر البريطانية التي تعرضت لاعتداء اوقع 22 قتيلا، على ما أعلن تييري فريمو المدير المنتدب للمهرجان.



وقال فريمو قبل عرض فيلم للمخرج الإيراني الراحل عباس كياروستامي: باسمي وباسم كل نجوم العالم نعرب عن تضامننا مع مدينة مانشستر، ونقولها عالية صريحة متحدية: سنظل نبتسم ولن نستسلم والحياة تستمر.



وأعلن فريمو عن إلغاء عرض بالألعاب النارية كان مقررا إقامته امس احتفالا بالنسخة السبعين من المهرجان. كذلك أعرب رئيس بلدية كان دافيد لينار من ناحيته عن «التضامن» بعد الاعتداء الذي شهدته الأراضي البريطانية.



وأكد في بيان عبر «تويتر» على «التضامن الكامل المفعم بالتعاطف وروح التحدي في آن مع المواطنين الانجليز الكثيرين المقيمين في مدينتنا وزوار مهرجان كان الوافدين من بريطانيا».



ونشرت تعزيزات أمنية غير مسبوقة لمناسبة هذه الدورة السبعين من المهرجان مع عدد كبير من عناصر الشرطة والدرك والجيش والقوات الجوية إضافة إلى عوائق اسمنتية لتفادي أي هجمات بالشاحنات شبيهة بما شهدته مدينة نيس المجاورة قبل عشرة أشهر (86 قتيلا).