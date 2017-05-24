توفي الممثل البريطاني روجر مور الذي أدى دور العميل السري جيمس بوند في سبعة أفلام عن عمر يناهز 89 عاما جراء إصابته بمرض السرطان، على ما كشفت عائلته في بيان الثلاثاء.

وكتب أبناء الممثل في بيان مقتب حزين «بقلب مثقل نعلن وفاة والدنا المحب، سير روجر مور (الثلاثاء) في سويسرا بعد كفاح قصير مع المرض».

وقد نال روجر مور شهرة عالمية لأدائه دور الجاسوس جيمس بوند.

وأعلنت أسرته نبأ وفاته عن طريق تغريدة في «تويتر» نشرتها في حسابه الرسمي. وجاء في التغريدة: ان مور توفي بعد صراع بطولي وشجاع مع مرض السرطان.

وأصبح مور، بفضل السنوات الـ 12 التي قضاها في اداء دور بوند، مليونيرا وشخصية محبوبة حول العالم.

يذكر أن روجر مور ولد في 14 أكتوبر 1927 في لندن وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، كما تم تعيينه سفيرا لليونيسيف في العام 1991.

هذا، وستكون للراحل جنازة خاصة في موناكو وفقا لرغبته.