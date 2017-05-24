

باتت غسالة الصحون من الأساسيات التي لا تستغني عنها ربة المنزل العصرية، حيث تستخدم لتنظيف الأطباق وأدوات الطبخ بفعالية ووقت قياسي، لكن ما يجهله الكثيرون أن بالإمكان استخدام هذه الآلة لتنظيف العديد من الأشياء الأخرى في المنزل.

ويقول الخبراء إن رشاشات الماء القوية، ودرجة الحرارة المرتفعة، تساعد على إزالة الأوساخ والبقع، وفي نفس الوقت تقتل الجراثيم وتطهر الأدوات داخل غسالة الصحون، وهذا ما يجعل هذه الآلة مثالية في تنظيف الصحون وأدوات الطبخ الأخرى.

وإلى جانب ذلك، ونظراً لهذه المزايا التي تتمتع بها غسالة الصحون، فيمكن استخدامها لتنظيف فراشي الأسنان، والقبعات المتسخة، والألعاب البلاستيكية، وفرشاة الشعر، بالإضافة إلى الأحذية المطاطية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقدم معهد "غود هاوس كيبينغ" مجموعة من النصائح للاستخدام الأمثل لآلة غسل الصحون، والحصول على أفضل النتائج:

- عدم ترك الأدوات المعدنية كالملاعق تحتك ببعضها البعض منعاً للتآكل.

- الجوانب المتسخة من الأطباق والأواني يجب أن تكون مواجهة لرشاشات الماء.

- وضع قرص التنظيف لغسالة الصحون في الموزع.

- تفريغ غسالة الصحون من الرف السفلي في البداية، لتجنب تبلل الأطباق التي في السفل من الماء المتساقط في الرفوف العلوية.

- وضع الأطباق الأكثر اتساخاً في الرف السفلي وبالقرب من رشاشات الماء.

- استخدام المعقمات لتنظيف فرشاة الشعر وفرشاة الأسنان والألعاب البلاستيكية وغيرها من الأدوات.