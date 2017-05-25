

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، جانب من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بابا الفاتيكان، بحضور زوجة وابنة الأول.

وارتدت كل من إيفانكا وميلانيا ترامب، زيا باللون الأسود خلال لقائهما مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، كما ارتدت الأخيرة غطاءً للرأس.



وقد مزح بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب حول العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء اليوم الأربعاء، عقب وصول ترامب والوفد المرافق له إلى الفاتيكان، وفقا لمقطع فيديو.

وسأل البابا فرنسيس ميلانيا باللغة الأسبانية عبر مترجم خلال مصافحته لها عقب لقائه مع ترامب قائلا "ما الطعام الذي تقدمينه له (لترامب)".

وردت السيدة الأولى قائلة : "بيتزا" ، لتثير ضحك البابا.



يشار إلى أن الفاتيكان هي ثالث دولة يزورها الرئيس الأمريكي بعد المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ضمن جولته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة.