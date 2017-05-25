رفضت ميلانيا قيام ترامب بالإمساك بيدها، بعدما مد ترامب يده نحوها محاولا إمساك يدها، وهما على السجادة الحمراء بعد وصولهما تل أبيب ولكنها أبعدت يده بشكل يثير التساؤلات حول العلاقة بينهما، حيث حدث ذلك بعد خروجهما من الطائرة، وحاول ترامب أن يأخد بيد زوجته، فمد يده نحوها لفترة بدت طويلة ولكن في رد فعل غير متوقع، أزاحت ميلانيا يده بعيدا عنها، كما ظهرت على شاشات التلفاز أمام الملايين من المتابعين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وصل إلى إيطاليا، قادما من الاراضي المحتلة الثلاثاء، قبل اجتماع من المقرر أن يعقده فى الفاتيكان الأربعاء، مع البابا فرنسيس ومحادثات مع الزعماء الإيطاليين.



وأظهر بث تلفزيونى مباشر هبوط طائرة الرئيس الأمريكى فى مطار ليوناردو دا فنشى فى روما، ومن المقرر أن يقضى ترامب أقل من 24 ساعة فى إيطاليا قبل توجهه إلى بروكسل لإجراء محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى.

وسيعود ترامب إلى إيطاليا يوم الخميس للمشاركة فى قمة للدول الصناعية الكبرى.