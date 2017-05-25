هناك قانون واحد فقط تتعامل به الحيوانات بين بعضها البعض وهو "البقاء للأقوى"، حيث حاولت أفعى ضخمة إظهار قوتها الاستثنائية لقتل تمساح.

وأظهر مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب شجار عنيف بين ثعبان وتمساح في المناطق النائية الأسترالية.

وظهر الثعبان وهو يلف جسمه بقوة حول التمساح حتى لا يتمكن من الهرب، قبل أن يلتهم رأس التمساح وتصبح داخل فمه بالكامل، وبعد خمس ساعات من المعركة الشرسة، انتصر الثعبان في النهاية.

تم تحميل الفيديو منذ عام 2014، إلا أنه انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققاً أكثر من 53 مليون مشاهد