قرر شاب روسي أن يتحدى كل ما هو متعارف عليه ليطلب من صديقته الممرضة الزواج، إذ أخفى الخاتم داخل جرح في بطنه، وطلب منها أن تنظف الجرح لتجده وتخرجه من بطنه.

وكان الشاب قد أقنع الطبيب الجراح الذي عالجه، بوضع الخاتم داخل الجرح، ثم طلب من صديقته التي تعمل في نفس المستشفى، أن تنظف الجرح، فيما قام صديقه بتصوير ما يحدث.

ونجحت الشابة في العثور على الخاتم وإخراجه من بطن صديقها، ثم بدأت بالبكاء فرحا ووافقت على الزواج، لكنها غسلت الخاتم قبل وضعه في إصبعها، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون أنها خطوة "مجنونة" وكان من الممكن أن تؤدي لإصابته بالتهابات أو مضاعفات صحية.

في المقابل، وصف آخرون الرجل بـ"الرومانسي" لأنه أراد أن يخبر حبيبته بأنه سيضحي بنفسه لإسعادها.