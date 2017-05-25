ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه تم القبض على امرأة في ولاية كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، بتهمة محاولة تهريب تكنولوجيا فضائية أمريكية إلى الصين.

وتواجه سي تشين والتي تعرف أيضاً باسم كاتي تشين (32 عاماً)، تهمة انتهاك "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" الأمريكي الذي يحظر تصدير سلع وتكنولوجيات معينة من الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى.

كما تواجه تشين تهم التآمر وغسل الأموال ووضع بيانات مزيفة في طلب للهجرة واستخدام جواز سفر مزيف.

وفي حالة إدانتها بجميع التهم الـ14 الموجهة ضدها، يمكن أن تصدر أحكام بالسجن لمدة 150 سنة بحق تشين، حسب وزارة العدل الأمريكية.

ووفقاً لنص قرار الاتهامات، فإن تشين متهمة بشراء وتهريب "مواد حساسة" في الفترة من مارس (آذار) 2013، إلى ديسمبر (كانون الأول) 2015، من بينها مكونات تستخدم في اتصالات عسكرية "أجهزة تشويش".

كما اتهمت تشين بتهريب أجهزة اتصال فضائي قيمتها تتجاوز 100 ألف دولار، وتقديرها بقيمة 500 دولار في وثائق شحن.

وتردد أن تشين تلقت أموالاً مقابل هذه المواد عبر حساب بنكي لأحد أفراد عائلتها في الصين.

وذكرت وزارة العدل أن التحقيق بدأ في القضية عام 2015، عندما أبلغت سلطات الجمارك الأمريكية سلطات التحقيق المعنية بالأمن الداخلي فيما يتعلق بطرد مشبوه تم إرساله باسم جواز السفر المزيف لتشين.