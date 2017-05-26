كشفت السلطات النيبالية أن رجال إنقاذ من قبيلة "الشيربا" عثروا على جثث 4 متسلقين داخل خيمة على قمة إيفرست الأعلى في العالم.

وأوضح المسؤول بوزارة السياحة في النيبال أن الرجال عثروا على الجثث خلال سعيهم لانتشال جثة متسلق سلوفاكي توفي نهاية الأسبوع الماضي.

وعثر على الجثث في المخيم الرابع بمنطقة ساوث كول، التي تقع على ارتفاع 8000 متر، وهو آخر مخيم قبل توجه المتسلقين إلى القمة.

ومع هؤلاء الأربعة يرتفع عدد الذين فارقوا الحياة منذ بداية موسم تسلق إيفرست إلى 10.

ويبدأ موسم التسلق في اذار وينتهي مع نهاية مايو الجاري للاستفادة من أفضل الظروف الجوية في ظل الأجواء القاسية بالقمة التي يبلغ ارتفاعها 8600 متر.