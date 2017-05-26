أكدّت دراسات عدّة أن تناول منتجات الألبان في سن الشيخوخة يقي من هشاشة العظام وآلام الفخذ والعمود الفقري.

ويعتبر من الضروري أن يتناول المسنون كميّة كافية من الكلسيوم لتبقى عظامهم سليمة.

وعلى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق أن يتناولوا 700 ملغ يوميًا من الكلسيوم. ويمكنهم تلبية هذه الحاجة من خلال تناول الحليب ومشتقاته.

والفيتامينD مهم أيضًا من أجل إبقاء العظام سليمة لدى الأشخاص المسنين بما أنّه يمتص الكلسيوم من الطعام.

ونحصل على الفيتامين D من نظامنا الغذائي، أي من أغذية كالأسماك الزيتية واللحوم والبيض ومن أغذية أضيف إليها الفيتامين D كالبقول ومن تعرّض البشرة للأشعة الشمسيّة.