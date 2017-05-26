بعد غزو "اللعبة الدوارة" المعروفة باسم "سبنرز" جميع المتاجر والأسواق واستحواذها الهائل على اهتمام الكبار والأطفال، ظهر جيل جديد من نمط الألعاب المسلية التي قد يستحوذ على عقول الأطفال والمراهقين قريباً، أطلق على اللعبة الجديدة اسم "The Jammer" أو "التشويش".

واللعبة عبارة عن أسطوانة صغيرة تدور وتقف على أي سطح، مستوحاة من لعبة يابانية قديمة تسمى "كينداما"، وهي من سلالات الألعاب اليدوية التي يُعتقد أنها بمثابة "علاج نفسي" يساعد على إزالة التوتر وتهدئة الأعصاب وزيادة التركيز، كما يُروج لها البعض، بل هي على الأرجح مخصصة للهو وتمرين اليد أكثر منها علاجاً نفسياً.

وتتميز اللعبة التي ينتهي طرفيها بلاصق يُمكنها من الالتصاق بأي سطح أن تمنح اللاعب قدرة على القيام بالعديد من الحركات والحيل للمزيد من المرح مع الأصدقاء. وتتوفر اللعبة حالياً فقط على موقعي "إي باي" و"أمازون" بسعر 10 دولارات فقط بعدة ألوان مختلفة، لكنها لم تُطرح بعد في الأسواق.

والجدير بالذكر أن هناك شركة تدعى "Chenyd 118" تبيع هذه اللعبة الدوارة على أمازون، تروجها على أنها مثالية لتمرين اليد وتساعد في علاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نقص الانتباه مع فرط النشاط، على الرغم من عدم وجود أدلة طبية وصحية تثبت ذلك الادعاء، بحسب موقع مشابل الإلكتروني.