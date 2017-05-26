أبكت هذه الصورة العالم أمس، وفيها يظهر طفل هندي (17 شهراً) وهو ينتحب محاولاً الرضاعة من صدر أمه الميتة على الطريق.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إنه تم استدعاء الشرطة في منطقة داموه بولاية ماديا براديش وسط الهند، صباح أمس الأربعاء؛ وذلك عقب العثور على جثة امرأة ميتة على الطريق بجوار سكة القطار؛ لكن عند الاقتراب من الجثة أصيب الجميع بالحزن والذهول.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن شاهد العيان، مونا بالميكي (27 عاماً) قوله: رأينا المرأة راقدة على الأرض بجوار سكة القطار؛ فقمنا باستدعاء الشرطة؛ لكن حينما اقتربنا من الجثة، شاهدنا طفلها يبكي بشدة محاولاً الحصول على اللبن من صدرها؛ فبكينا جميعاً للمشهد المؤلم.

وقالت مسؤول الشرطة المحلية: يبدو أن المرأة تَعَرّضت لحادث؛ حيث كانت تنزف من فمها وأذنيها، والشرطة تحقق في هذا الأمر؛ أما الطفل فقد أُودِع دار رعاية، ويجري البحث عن أسرته.