عبدالله الراكان

أكد عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي ان المكافأة الاجتماعية لطلبة الكليات والمعاهد في حساباتهم اليوم الخميس، مشيرا إلى ان العمادة قامت باعتماد وارسال كشوف الطلبة المستحقين للمكافأة الاجتماعية لشهر مايو إلى الادارة المالية بتاريخ 16 مايو الجاري.



وأضاف في تصريح خاص لـ "الانباء "،ان العمادة مهمتها اعداد كشوف الطلبة المستحقين والمستجدين منهم وفرز كشوفات الطلبة المفصولين والخريجين لارسال الأسماء المستحقة للمكافأة الاجتماعية في الوقت المحدد للإدارة المالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليس صرفها داعيا أبناءه الطلبة ومواقع التواصل الاجتماعية إلى تحري الدقة في نشر اخبار العمادة.

كما تقدم المكيمي بالتهنئة إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي وأبناءه الطلبة بحلول شهر رمضان سائلا المولى عز وجل أن يديم على الكويت الغالية نعمة الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وأن ينعم على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر.