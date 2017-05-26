أشعل رجل مجهول النار في مسجد في مدينة أولدهام ببريطانيا، بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف رواد حفل غنائي في قاعة "مانشستر أرينا".



ورصدت كاميرا مراقبة، الرجل وهو يقترب من المسجد ثم يشعل النار في بابه، في حوالي الساعة الثالثة فجرا، قبل أن يفر راكضا.

وكان الرجل قد ترك زجاجة بها سائل، قرب المسجد، ثم عاد وأضرم النار فيها.

من جانبه، أعرب عضو في اللجنة الخاصة بالمسجد يدعى حمد إرفاني، عن غضبه من الواقعة، قائلا: "بالطبع ما حدث مرتبط بهجوم مانشستر، لكنني أتمنى أن يعلم الجميع أن الهجوم كان على يد أشخاص بربريين هاجموا أبرياء".

وتابع: "ما حدث للمسجد أمر مقزز، فالمسجد يعلم الناس التعايش بسلام وتناغم"، وفق ما ذكر موقع صحيفة تلغراف.

وتواصل الشرطة البحث عن الرجل المجهول، فيما أكدت تصريحات مسؤولين في الشرطة أن الهجوم على المسجد "غير مقبول" وأن الجميع في أولدهام "سيقفون جنبا إلى جنب مع الأشخاص الذين يلجأون للمسجد للعبادة".