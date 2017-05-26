في عام 2007 ، أُصيب الأمريكي مايكل ماسايا بمرض الأرق الليلي، " قلة النوم"، فكان يقضي الوقت في جولات ليلية، حتى قادته قدماه إلى حديقة سنترال بارك بولاية نيوجيرسي، وهناك أبدع في التقاط صور الحديقة في وقت الفجر وقبيل طلوع الشمس.



وقال موقع "بورد باندا" للأخبار الطريفة، عندما تذكر حديقة سنترال بارك، يتبادر إلى الذهن الازدحام الشديد، لكن الأمريكي مايكل ماسايا كان له رأي آخر، فعندما أُصيب بمرض قلة النوم عام 2007، اعتاد قضاء الوقت في جولات ليلية، وفي إحدى الليالي قادته قدماه إلى الحديقة، وأذهله جمالها خصوصًا في لحظات الفجر، والمكان خالٍ تمامًا من البشر.



وتنقل مجلة "نوتردام" الجامعية عن ماسايا، قوله: بعدما اكتشفت جمال الحديقة وقررت ممارسة التصوير، لم أعد أفكر بالعلاج من الأرق الليلي، بل بإبداع التصوير، خصوصًا في اللحظات التي يشاهدها القليل من الناس.



ويضيف ماسايا: على مدى ست سنوات، التقطت مئات الصور للحديقة بتقنية الأبيض والأسود، مستغلاً الضوء الخفيف في لحظات الفجر.



وعن التصوير في تلك اللحظات ويقول: في لحظات الفجر، أشعر بأن الحديقة تتحول إلى شيء آخر جميل ومهيب.