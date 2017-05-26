من أمام غرفته في جامعة "هارفرد" التي تحمل رقم H33 ، بثّ مؤسس شبكة "فايسبوك" مارك زاكربرغ شريط فيديو مباشرة في صفحته على "فايسبوك" متحدثاً الى مستخدمي هذا الموقع عن سنواته في الجامعة، وقد رافقته في الفيديو زوجته بيريسا الي تعرفا اليها في الجامعة.



عاد مؤسس "فايسبوك" الى حيث بدأ تحقيق أحلامه منذ 13 سنة، عارضاً تفاصيل غرفته، ومعرّفاً متابعيه على المكان التي انطلقت فيه النسخة الأولى من "فايسبوك" في العام 2004.

وكان قد باشر زاكربرغ جولة في الولايات المتحدة ليصغي إلى "آمال الناس ومشاكلهم" إلا أنه ينفي سعيه الى الترشح لاي منصب سياسي.

ونشر زاكربرغ (33 عاما) الذي يرئس اوسع شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم وتقدر ثروته بنحو 62 مليار دولار قبل فترة قصيرة صورا عن رحلته الى رود ايلاند وفي ولاية ماين برفقة زوجته بريسيليا.

وكتب على صفحته في شبكة "فايسبوك": "هدفي الشخصي هذه السنة هو زيارة كل ولاية (اميركية) لم امض فيها وقتا للاطلاع على امال الناس ومشاكلهم ومعرفة كيف ينظرون الى عملهم ومجتمعهم".

واكد "البعض يتساءل ان كان هدفي الترشح لمنصب عام.



لن افعل ذلك" موضحا انه يريد ان يفهم كيف بامكانه ان يستخدم ثروته بشكل افضل.



وهو خصص من الان جزءا منها لاعمال الخير.

واوضح زاكربرغ انه التقى مدمني مخدرات سابقين ومرتكبي جنح من الشباب مسجونين ومسؤولين في احياء فقيرة.

وقال إن هذه اللقاءات علمته ان "علاقاتنا تؤثر فينا اكثر مما نظن" وان شبكات التواصل الاجتماعي ان كانت الكترونية او غير ذلك، مهمة.