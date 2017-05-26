أجرى موقع تويتر تحديثا للرموز التعبيرية (إيموجي) عبر إضافة أشكال جديدة ضمن إصدار Emoji 5.0.

وللمرة الأولى سيتمكن مستخدمو تويتر من التفاعل مع رموز تعبيرية مميزة يصل عددها إلى 239 رمزا.

وتشمل القائمة 56 رمزا تعبيريا من إصدار يونيكود10، وكذلك 183 رمزا يستخدم فيها متغير النوع الاجتماعي ولون البشرة والأعلام.

ومن بين الرموز، أشكال متعددة من الوجوه التعبيرية كالوجه مع حاجب مرتفع أو وجه مع اليد على الفم... بالإضافة إلى صور سيدة تمارس الرضاعة الطبيعية، وسيدة محجبة، الرجل الملتحي، الرجل الجني...

وبذلك يصبح موقع تويتر أول منصة رئيسية تستخدم كامل الرموز التعبيرية 5.0، بعد أسبوع من إعلان غوغل استخدام هذه الرموز في إصدار آندرويد O المقبل.