تبرع مؤسس مجموعة «أمازون» ومديرها العام جف بيزوس بمبلغ مليون دولار لمنظمة معنية بالدفاع عن حرية الصحافة للسماح للصحافيين بتثبيت حقوقهم.

وتمول منظمة «كوميتي فور فريدوم اوف ذي برس» حملات للدفاع عن الصحافيين الذين يواجهون ملاحقات قضائية خصوصا عندما تطالبهم السلطات بالكشف عن مصادرهم.

وتتيح المنظمة لهؤلاء أيضا طلب الحصول في القضاء على حق الاطلاع على وثائق إدارية مصنفة سرية أو غير متاحة للعموم، بالاستناد خصوصا إلى قانون في شأن حرية الصحافة صادر سنة 1966.

هذا التبرع هو الأكبر الذي تتلقاه المنظمة في تاريخها من واهب فردي، على ما أشارت «كوميتي فور فريدوم اوف ذي برس» في بيان نشرته إثر حفل عشاء سمح لها جمع 1.9 مليون دولار.

وسيتيح هذا المال توسيع نطاق عمل المنظمة ليشمل الصحافيين المستقلين والهيئات الصحافية غير الربحية إضافة إلى مخرجي الأعمال الوثائقية.

وخلال الليلة عينها، اعلنت مجموعة «فرست لوك ميديا» التي أنشأها مؤسس «إي باي» بيار اوميديار أنها ستغذي صندوقها المخصص للدفاع عن حقوق الصحافيين بأربعة ملايين دولار إضافية ليصل مجموعه إلى ستة ملايين.

وتتعاون «برس فريدوم ديفنس فاند» التي أنشأتها «فرست لوك ميديا»، مع منظمة «ريبورترز كوميتي» لتقييم حاجات الصحافيين.

ويملك جف بيزوس صحيفة «واشنطن بوست» التي اشتراها في اكتوبر 2013 في مقابل 250 مليون دولار.