يعود مارك زوكربرغ مؤسس موقع فيسبوك وأحد أشهر الذين تركوا جامعة هارفارد قبل إتمام دراسته إلى الجامعة المرموقة ليلقي محاضرة أمام طلبة السنة النهائية.

وخلال الأسبوع السابق لحفل التخرج جال زوكربرغ (33 عاما)، الذي ترك مقاعد الدراسة في الجامعة لتأسيس شركة التواصل الاجتماعي الرائدة، مستعيدا ذكرياته.

وقد بث زوكربرغ مباشرة على الهواء على صفحته على فيسبوك زيارته إلى مسكن الطلبة حيث أسس الموقع الذي كان في بادئ الأمر مقتصرا على زملائه في الدراسة فقط. وقال زوكربرغ في الفيديو من غرفته السابقة في الجامعة «هنا كنت أجلس فعليا.

كان لدي جهاز كمبيوتر محمول صغير وكنت أعمل على تصميم فيسبوك. استغرق مني الأمر حوالي أسبوعين». وأضاف «هنا جرى (تأسيس فيسبوك)».

ومنذ إطلاقه عام 2004 تحول فيسبوك إلى أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم وأوحى بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع مماثلة مثل تويتر وسنابشات وغيرهما.