أدارت النجمة نيكول كيدمان وديفيد لينش وبيدرو المودوفار رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته السبعين الحالية، مساء الخميس مزادا علنيا خلال العشاء الخيري الرابع والعشرين لمؤسسة «أمفار» الاميركية لمكافحة الايدز الذي ينظم سنويا في فرنسا.

ويعتبر هذا العشاء الخيري «سينما ضد الايدز» المقام على هامش مهرجان كان للفيلم، من اهم المناسبات العامة في العالم وهو سيضم نحو ألف مدعو من بينهم الكثير من الشخصيات البارزة في فندق إيدن روك الفخم في كاب دانتيب.

وسيكون من بين الحضور الممثلات جيسيكا تشاستاين وفانيسا ريدغريف ودايان كروغر وميلا يوفوفيتش وايفا لونغوريا، تلبية لدعوة المؤسسة الاميركية لمكافحة لايدز التي اسستها الممثلة الراحلة ليز تايلور.

ويذهب ريع هذا العشاء لتمويل الابحاث ضد الايدز ومساعدة المرضى عبر العالم. وقد جمع العام الماضي حوالي 22 مليون يورو خلال ثلاث ساعات بفضل بيع البطاقات والمزاد العلني.

ومن بين الاشياء المعروضة في المزاد هذه السنة، إقامة لاسبوع في فندق فخم في المالديف لستين شخصا اذ يمكن للمزايد الفائز ان يصطحب 59 من اصدقائه الى الرحلة.

ومن ضمن المعروضات سيارة جاغوار مكشوفة استثنائية من طراز «اكس كاي 150» عائدة الى العام 1958 ومرممة بالكامل، فضلا عن منحوتة ضخمة مصنوعة من الالمنيوم من 14 مترا انجزها خصيصا الفنان الفرنسي جاي آر، وعطلة نهاية اسبوع لثلاثين شخصا على متن يخت فخم.