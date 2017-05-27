رصد مقطع فيديو غريب انتشر مؤخرًا على الإنترنت، معلمة وهي تتشاجر مع مساعدتها داخل أحد الفصول الدراسية المليئة بالطلاب المذعورين، في مدرسة “ ستون ماونتن ” المتوسطة بمدينة أتلانتا الأمريكية.

ويظهر فيه بعض الطلاب وهم يحاولون التدخل لفض الشجار العنيف الدائر بين المعلمة ومساعدتها داخل الفصل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وفي بداية الشجار، كان العديد من الطلاب يجلسون بهدوء على مقاعدهم منهمكين في دروسهم وغير مدركين لما يحدث، لكن سرعان ما تطور الوضع وأصبح الوضع فوضويًا داخل الفصل عندما بدأت المعلمتان تبادل الصفعات واللكمات.

ويظهر في الفيديو بعض الطلاب وهم يصرخون مذعورين من المشهد بينما قام أحدهم بتصوير ما حدث، وفي النهاية جاء أحد الموظفين إلى الصف وتمكّن من فضّ الشجار العنيف بين المعلمتين.

وعلّق بعض أولياء أمور الطلاب المتواجدين بتلك المدرسة قائلين بأن هذا الشجار يُعَدّ مثالاً سيئًا للطلاب.

وبعد الواقعة أصدرت المدرسة بيانا ذكرت فيه: “ إن ما حدث أمر غير مقبول تماما ويتعارض مع مبادئ مقاطعتنا وقواعدنا الأساسية ولذلك تم فصل هاتين المعلمتين من المدرسة ” .