تعيشون أحياناً بعض المواقف ولا تجدون التفسير الحقيقي لها، فهل تساءلتم يوماً لمَ يصبح الجزء الخارجي من آذانكم أحمر اللون وساخناً بشكل مفاجئ؟

يعتقد الكثيرون أن هذا دليل على أن بعض الأشخاص يأتون على ذكركم بالسوء في حالة الأذن اليسرى وبالخير في حالة اليمنى.

إلا أن الخبراء يفسرون هذه الظاهرة بطريقة علمية. ويشيرون إلى أن الاحمرار يرتبط بتوسّع أوعية الدم الخاصة بالأذن.

ويوضحون أن هذه العملية تسمح بمرور الدم بشكل أفضل وتحدث في أعضاء أخرى من الجسم.

ويذكّرون بأن هذا الأمر طبيعي ولا يدعو إلى القلق وأنه يظهر بشكل واضح في الأذن بسبب جلدها الرقيق.