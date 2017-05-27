بالطبع لا أحد يعرف الحقيقة فالموت أشبه باللغز، لكن الدكتور بي جي ميلر وهو طبيب في جامعة كاليفورنيا قضى وقتاً طويلاً مع العديد من المرضى في مراحلهم الأخيرة، عند اقترابهم من الموت.

وفي حديث حول الحياة والموت مع أوبرا، قال ميلر "كنت بالقرب من أشخاص على وشك الموت. بعد موت الجسد تواً هناك شعور باستمرار الحياة".

وأضاف أنه إن لم تكن بنفسك في هذا الوضع، فمن الصعب فهم كيف يتجلى هذا الأمر، لكنه يحدث بوضوح بحسب ميلر.

وأوضح أنه اقترب شخصياً من الموت عندما تعرض لحادث فقد فيه 3 من أطرافه، وقال إن هذا جعله أقل اهتماماً بما يحدث بعد تلك اللحظة.

وتابع "الشيء الوحيد الذي ساعدتني فيه إصاباتي هو عدم الحاجة لأعرف".

"لم أكن أحتاج لأسيطر على كل شيء، ولا لأعرف الإجابات بعد الآن، فالإجابات غير مهمة، إنها مجرد لحظة مقدسة وبهية".

وبيّن أنه غالباً لا تكون هناك لحظة دراماتيكية للموت، بل على العكس تكون عادية نوعاً ما.

وأضاف أنه كان بالقرب من أشخاص كانوا يتحدثون مع عائلاتهم، ويموت الشخص في منتصف الحوار بشكل سلس.

ووصف تلك اللحظة بالرائعة والدنيوية، "كانوا هنا والآن ذهبوا، كنوع من السحر والجمال".

ويعتقد ميلر أن اللحظة التالية للموت يجب أن تحترم وتتحول إلى تكريم، ويعتبرها لحظة عميقة.