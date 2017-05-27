نشرت مجلة "أرابيان بيزنس" تقريراً مصوراً حول شقة فاخرة في دبي يصل سعرها إلى 50 مليون درهم، أي ما يوازي ربع مليار جنيه.

الشقة تقع في إليت ريزدنس بدبي مارينا، وتتميز بحمام سباحة وجاكوزي داخل منطقة المعيشة الرئيسية.

وتتمتع الشقة بإطلالة بديعة على أفق المدينة ونخلة جميرا، كما تضم مكتباً بتصميم مميز مع نافذة تطل على المدينة.

ويضم المبنى صالة للجيم، وتقدم خدمات الصيانة على مدى 24 ساعة، كما تم تزويد الشقة بنظام التحكم بالمنازل الذكية.

وتم تصميم هذه الشقة في الأساس لسكن العائلات، حيث يضم المبنى الصديق للعائلات منطقة للعب الأطفال وشرفة كبيرة.